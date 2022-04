“Dia 02 Sergipe terá a resposta que tanto espera”, afirma Valmir de Francisquinho

Ao contrário do que alguns setores da imprensa tem divulgado, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), entende que a pré-candidatura ao Governo de Sergipe “é um caminho sem volta”. Sempre questionado se colocará seu nome ou não como opção ao Governo, Valmir busca cautela, mas sem negar seu compromisso com o Estado.

“O que mais tenho feito é ouvir o povo. E conversando com as pessoas fica claro o desejo de uma mudança na forma como o Estado vem sendo administrado. Perdemos espaço para nossos vizinhos Bahia e Alagoas. Infelizmente em Sergipe a única coisa que cresce é o endividamento do Estado”, lamenta Valmir.

Para ele, chegou o momento de implementar um novo modelo de gestão pública, nos mesmos moldes que ele fez em Itabaiana, quando retirou o município da sua maior crise financeira.

“Poucos acreditaram que conseguiríamos reverter a situação. Mas com responsabilidade financeira, planejamento e muito trabalho, viramos a página e hoje Itabaiana é referência para Sergipe de uma gestão que deu certo. E sei que é possível fazer o mesmo por Sergipe”, garante.

COLETIVA

Na próxima segunda-feira, 2 de maio, Valmir concederá uma entrevista coletiva às 7h no Cotinguiba Esporte Clube, quando confirmará sua decisão em disputar o Governo de Sergipe.

Via Assessoria de Comunicação