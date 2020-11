Dia da Consciência Negra e morte de Cartola marcam mês de novembro

Novembro é um dos raros meses do ano com dois feriados nacionais: Dia de Finados, celebrado amanhã (2), e Proclamação de República, no dia 15. Em algumas cidades brasileiras, o dia 20 de novembro também é feriado. A data é marcada pelo Dia da Consciência Negra, uma homenagem a Zumbi dos Palmares. Neste dia, em 1695 (há 325 anos), Zumbi, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, foi morto por bandeirantes.

Acesse a tabela com as datas de novembro (Fonte: Acervo da EBC)

O penúltimo mês do ano também é marcado pela campanha Novembro Azul, de conscientização para prevenção do câncer de próstata e que existe desde 2003. O dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

No dia 16, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) completa 75 anos. No âmbito cultural, a morte do sambista Cartola completa 40 anos no dia 30 e o Dia do Mundial do Hip Hop é celebrado no dia 12.

Já no campo da astronomia, o dia 27 marca os 35 anos da última passagem do Cometa Halley pela Terra. As datas são alguns dos 84 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, etc., sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].

Lista de fatos históricos e feriados de novembro de 2020