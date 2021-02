Dicas para organizar uma viagem pós-pandemia

Cerca de 37% dos brasileiros colocam a viagem no topo da lista das coisas que mais gostam de gastar dinheiro, segundo a pesquisa Internacional Travel Survey. Você é um deles? Não pode ver uma passagem barata que já quer comprar?

Infelizmente, devido à pandemia do novo coronavírus, muitos planos dos viajantes ficaram para depois. Com os números de casos crescendo, a recomendação é ficar em casa e evitar aglomeração. Viagem e doença não combinam, não é? Mas se você quer relaxar em uma viagem depois que tudo isso passar, separamos algumas dicas para você:

Faça um orçamento

Para você não ter problemas financeiros com a viagem, o primeiro passo na organização é fazer um orçamento. Pense no quanto você quer e pode gastar com essa aventura. Não esqueça de somar tudo: passagens milhas, hotel, alimentação, passeios.

Com isso em mente, fica muito mais fácil de você decidir o destino, a hospedagem e outras tantas questões!

Prefira destinos nacionais

Mesmo após o fim do isolamento social e a diminuição dos casos, aposte nos destinos nacionais. Isso garantirá a sua segurança, uma vez que você está no seu próprio território e mais perto de casa. Com isso, tem a cobertura do seu plano de saúde e do SUS, caso ocorra algum problema.

Destinos incríveis para conhecer no nosso país é o que não faltam! Além de visitar as mais belas praias do Nordeste, a agitação do Rio de Janeiro ou as lindas cidades do Sul, você também contribui com a economia do Brasil. Sem contar que as passagens aéreas para voos nacionais são mais em conta!

Depois de definir o local, já pesquise os principais pontos turísticos e locais que deseja visitar. Assim, você conseguirá planejar e aproveitar melhor o tempo da sua viagem!

Pesquise o preço de passagem de avião

Por conta dos impactos negativos que o coronavírus causou para esse setor, é provável que o preço de passagem de avião não esteja no seu normal. Por isso, é importante pesquisar bastante para conseguir comprar passagens baratas.

Para aliviar o bolso, fique atento em promoção de passagem aérea! Os bilhetes costumam ter um valor bem mais baixo, sendo uma ótima maneira de economizar uma grana! Uma dica é pesquisar em diversos sites e aplicativos, comparando os preços.

Sabemos que marcar a viagem para horários aceitáveis e de fim de semana é mais confortável e cômodo, porém o preço é mais alto. Se você quer economizar, outro ponto é preferir passagens madrugada e dias da semana, sendo mais flexível em relação à isso. Pesquise no site 123 milhas e outros.

Escolha a hospedagem

Não adianta nada escolher o local mais paradisíaco para visitar, mas o hotel que escolheu ser péssimo, desconfortável e com outros pontos negativos, não é? Pode até acabar estragando a sua viagem! Claro que, assim como passagens aéreas baratas, você vai procurar por hotéis baratos, mas não se deixe enganar!

A hospedagem precisa ter um ótimo custo-benefício. Para não se decepcionar, veja a opinião de outras pessoas que já se hospedaram naquele local.

Fique atento à higiene

Com a Covid-19, a higiene se tornou uma preocupação ainda mais necessária. Mesmo após o fim desse momento difícil, é possível que as recomendações de usar máscaras e outras medidas sejam mantidas. Ainda não se sabe quando este período irá terminar, nem como ficará a situação.

Por isso, ao viajar após a pandemia, é importante ficar atento à higiene. Consulte as regras dos aeroportos, companhias aéreas e hotéis em relação ao uso de máscara e outras questões.