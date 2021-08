Dicas para usar uma roupa de academia sem medo

Um look que acaba gerando muitas dúvidas na hora de escolher são as roupas fitness, pois são bem diferentes das roupas que usamos no dia a dia. Hoje em dia existem diferentes modelos de roupas fitness e você pode escolher o que mais combina com seu estilo e personalidade.

A roupa de academia ideal, acima de tudo deve permitir que você pratique todos os movimentos dos exercícios corretamente. E esse é um fator importante para que os exercícios sejam eficazes e deem sensação de bem-estar.

A seguir, daremos algumas dicas de como não errar na escolha da roupa de academia, para que você sempre se sinta confortável, acima de tudo, e pratique os exercícios desejados com facilidade, pois além de optar por roupas confortáveis, as mesmas devem ser de qualidade..

Acompanhe tendências da moda

A moda fitness, assim como qualquer outra, possui suas tendências, ou seja, sempre existem os looks que estão sendo mais usados e procurados nos dias atuais, por estarem na moda e no corpo da maioria das mulheres nas academias.

Seguir as tendências faz você sempre saber das novidades da moda fitness, e das novidades tecnológicas em peças novas, que podem agregar em seus movimentos nos exercícios como tops fitness com mais sustentação, calças com a tecnologia de deixar a pele respirar melhor, entre outras. Porém, saiba que acima de tudo em relação à beleza das roupas, as tendências da moda fitness estão muito na qualidade da roupa lançada.

Escolha peças versáteis para transitar nos ambientes

Muitas pessoas acabam indo a pé da academia para casa ou acabam tendo que ir direto para algum outro compromisso após treinar e precisam de versatilidade em suas roupas fitness nesta hora. E, hoje em dia, existem várias opções de looks fitness ótimas para serem utilizadas tanto na academia, como no dia a dia, resolvendo vários tipos de compromissos.

A legging é um exemplo disso, principalmente a preta, que é utilizada por mulheres em academias, no dia a dia, e, dependendo do look, até para sair em um shopping, restaurante, etc.

Assim como a legging, várias marcas famosas acabam criando camisetas que, por terem tecidos leves, funcionam muito bem para fazer exercícios.

Utilize peças do tamanho correto

O que acaba gerando incômodo na maioria das mulheres, é quando elas vestem uma calça ou shorts fitness que marcam demais o corpo.

Opte pelo tamanho certo que sua silhueta continuará valorizada, sem marcar demais qualquer parte do corpo.