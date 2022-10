Digital Influencer é morta a tiros dentro de casa

A digital influencer Núbia Cristina Braga, de 23 anos, foi assassinada a tiros dentro de uma residência na noite desta sexta-feira, 14, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Segundo informações, após realizar um procedimento capilar estético em um salão de beleza, Núbia foi para casa, onde foi assassinada com diversos disparos de arma de fogo. Sua última postagem no Instagram, realizada um pouco antes das 20h, foi justamente sentada à cadeira do salão de beleza. Ainda de acordo com testemunhos, os autores do crime foram dois homens, que chegaram em uma motocicleta. Eles aproveitaram que a porta da casa estava aberta, entraram, efetuaram vários disparos contra Núbia e fugiram em seguida.

A Policia Militar foi acionada por volta das 21h e esteve na cena do crime para averiguar o ocorrido e colher testemunhos e informações. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo ensanguentado da vítima no chão do imóvel. Peritos criminais foram acionados para periciar a cena do crime e o Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo da vítima. Nos histories do perfil da blogueira no Instagram, é possível ver que ela esteve no salão de beleza cerca de 14 horas antes da postagem desta matéria.

Núbia, que tinha mais de 49 mil seguidores nas redes sociais, mantinha um perfil no Instagram onde publicava conteúdos sobre moda, beleza, viagens e life style.

Algumas informações ainda não confirmadas, prestadas por seguidores de Núbia que preferem ter suas identidades mantidas em sigilo, o crie pode ter relação com uma situação vivenciada recentemente pela blogueira, na localidade conhecida como Taiçoca de Lora, em Nossa Senhora do Socorro.

A polícia seguirá com as investigações e solicita à sociedade que, caso tenha alguma informação que auxilie na elucidação sobre a identidade do autor do crime, que entre em contato através do Disque Denúncia, número 181. O sigilo do denunciante é sempre garantido

Com informações da Fan f1