Direito como exemplo para a relação ensino e pandemia

Do ano de 2020 para cá o mundo sofreu, e vem sofrendo, grandes mudanças, em diversas áreas, diante do surgimento e intensificação da pandemia de Covid-19 que vivemos atualmente. Inúmeras áreas sofreram pressões drásticas e precisaram se adaptar à nova realidade imposta pelo vírus. Desde distanciamento e isolamento, até o aprendizado de novas tecnologias necessárias nesse momento.

A área da educação é especialmente sensível aos impactos provocados pela pandemia, de modo que a relação professor/aluno ocorre de forma remota. Além da educação, pode-se evidenciar também que áreas que necessitam de contato direto com outras pessoas foram extremamente prejudicadas, como por exemplo o direito. Hoje falaremos um pouco mais sobre como se dá o ensino remoto de uma área que requer tanta experiência e prática no dia-a-dia. De que forma exames estão sendo realizados neste período? Como ocorre o ensino de áreas tão viscerais para o direito nesse período? Como, por exemplo, a área do direito penal e temas para TCC estão sendo afetadas?

A ideia é entender um pouco mais sobre como a pandemia vem afetando a área de educação, com ênfase em direito.

Direito e pandemia

Segundo o site especializado Âmbito Jurídico, no cenário jurídico, o que muitos advogados temem está ocorrendo enquanto este artigo é escrito: robôs analisando causas, plataformas online sendo utilizadas por advogados e causas sendo discutidas com juízes online. Ainda segundo o site, a pandemia está encurtando distâncias e acelerando processos nesse período que é necessário se estar isolado.

O site ainda aponta: ‘’uma das profissões que ainda era executada praticamente da mesma forma se vê obrigada a dar saltos gigantescos.’’

E quanto ao quadro de ensino na área do direito? Como anda e como estão sendo realizados os processos burocráticos na área acadêmica?

Educação a distância

Como dito acima, também, uma das áreas mais sensibilizadas pelas imposições da pandemia do novo coronavírus é a educação. A distância e a maneira remota como as relações vêm ocorrendo colocam totalmente em cheque o nível de aprendizado do aluno e por consequência coloca também o nível de um futuro profissional em cheque. Portanto, é essencial entender-se também quais os impactos do ensino remoto.

Além da adoção do ensino remoto pelas faculdades mais tradicionais, como UNESP, USP e inúmeras federais espalhadas pelo país, a classe de faculdade online mostra bastante crescimento em sua procura durante esse período, também.

Segundo a manchete de opinião ‘’O que se perde com o ensino remoto’’ da coluna à Esquerda da UFSC, o ensino remoto já é realidade para pelo menos 90% das universidades do país, sendo elas públicas ou privadas. Ainda segundo a coluna: mesmo que as tecnologias funcionem bem para uma parcela dos estudantes, não tornam viáveis a experiência universitária, ou seja, a formação cidadã de um estudante (o que é dever de uma universidade também, além da excelência no ensino.)

A coluna também constata que o ensino remoto não pode ser adotado como equivalente a uma formação complexa, que se dá dentro e fora de sala de aula.

Ensino do direito durante a pandemia

Como vimos no parágrafo acima, apesar dos prós e contras existentes no ensino remoto, existe sim um impacto direto na qualidade do aprendizado e da experiência acadêmica quando se utiliza de métodos tecnológicos para suprir a falta de ensino presencial. Nos resta então ver qual o efeito que o ensino remoto possui especificamente no caso do direito.

Segundo a coordenadora da área de Metodologia de Ensino e do Centro de Pesquisa em Ensino e Inovação da FGV, Marina Feferbaum; ainda que nos últimos anos tenha se falado cada vez mais em tecnologias e ensino superior, no meio jurídico ainda há muita indiferença, senão resistência ao ensino remoto.

Feferbaum ainda constata: por duvidarem da qualidade desse tipo de ensino, a OAB e o MEC só reconhecem cursos de direito presenciais, os quais podem oferecer no máximo 40% de carga horária na modalidade remota, devendo o restante ser presencial.

Também, segundo Feferbaum, a realidade é que a maioria das instituições de ensino ainda não estavam preparadas para transformar o tradicional ensino jurídico presencial em EaD. Ainda presente no texto estão algumas razões e resultados de situações vividas por instituições de direito durante o ensino remoto. Muitas instituições não tinham know how nem experiência com as ferramentas necessárias para a aplicação do ensino remoto. Poucos docentes possuíam experiência com o ensino remoto. Poucos discentes possuíam experiência com ensino remoto. E também muitas instituições não estavam munidas da infraestrutura necessária para se adotar o ensino à distância.

Conclusão

Pudemos ver através de diversos exemplos que a realidade enfrentada pela educação, de forma geral, ao longo da pandemia, é de dificuldade e adaptação ao período que vivemos. Tanto professores, quanto alunos, quanto funcionários estão aprendendo a lidar com essa