Direito de reposta: Não houve aumento de salário de secretários, afirma prefeitura

De acordo com a prefeitura municipal de Nossa Senhora da Glória, não houve aumento de salários de secretários, o valor já havia sido aprovado em 2016, entretanto o prefeito Chico manteve salários abaixo do teto que já era de R$ 7.596,00 mantendo pagamento de 5 mil ao mês.

Segundo a prefeitura, caberá ao próximo prefeito escolher o valor a ser pago desde que não ultrapasse o teto aprovado na lei de 2016 e mantido em 2020 para o próximo quadriênio e que respeite as legislações vigentes.

Tendo como base dados oficiais fornecidos pelo portal da transparência que traz como salário base dos secretários o valor de R$ 5 mil reais, e a lei sancionada no último dia 03 de Julho de 2020, o repórter que vos fala chegou a conclusão e convicção do aumento, entretanto, é fato que após análise da lei de 2016 a qual não estava disponível no portal, o que houve foi uma economia de mais de R$ 300 mil ao ano nos últimos quatro anos, haja visto que apesar de estar autorizado legalmente o prefeito Chico do Correio não aumentou o salário dos secretários no último quadriênio.

Com apreço pela verdade e informação de qualidade o portal soudesergipe se coloca, como sempre esteve, a disposição de todos para maiores esclarecimentos.

Inácio Santana