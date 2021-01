Diretoria do Atlético Gloriense confirma a contratação do volante Ramalho ex-São Paulo

O jogador defendeu o Freipaulistano no ano passado, mas no futebol sergipano, se destacou mesmo com a camisa do Sergipe, onde ficou por três temporadas. Ramalho já jogou no São Paulo, onde foi campeão brasileiro, e no Santo André, onde conquistou um título de Copa do Brasil. Atuou também no Vitória, ASA de Arapiraca, Goiás, Atlético Goianiense, entre outros.

Vice-campeão da Série A-2 do Campeonato Sergipano, o clube vai fazer sua primeira participação na elite do Campeonato Sergipano. A estreia da equipe está marcada para o dia 20 de fevereiro contra o Confiança, às 16h, na Arena Batistão. O elenco já iniciou a pré-temporada será comandado por Caio Simões.

Elenco do Atlético Gloriense