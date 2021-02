Discurso do governador: “mais do mesmo”, diz deputado Dr. Samuel

Durante a sessão mista desta quarta-feira (03) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) fez duras críticas à mensagem do governador Belivaldo Chagas (PSD) na volta dos trabalhos na Alese.

Dr. Samuel começou seu discurso alegando que na mensagem Belivaldo Chagas não apresentou nada novo, apenas uma falta de planejamento. “A minha impressão foi mais do mesmo, um discurso de um governador que chegou para resolver e até agora não mostrou para que veio. É muito blá blá blá! Eu falo isso por verificar a falta de planejamento do governo para a retomada da economia, precisamos de uma restruturação. O comércio tá largado, os empresários estão sofrendo. Não tem sido fácil”, pontuou.

O parlamentar da bancada de oposição disse ainda que a suspensão do ponto facultativo no carnaval foi mais uma falta de planejamento. “Não estou dizendo que é certo ou errado manter ou suspender, estou fazendo críticas à demora na definição. Os empresários, principalmente do setor hoteleiro, precisam se programar. Isso acabou inibindo o turismo sergipano. Reforço mais uma vez, isso mostrou a falta de organização do governo”.

Ao falar sobre o pagamento do funcionalismo público, Dr. Samuel disse que ele não faz mais que a obrigação. “Estamos felizes com o pagamento do funcionalismo dentro do mês, mas a nossa crítica é que ele não faz mais que a obrigação. Nós não precisamos comemorar uma coisa que não é mais que o compromisso dele. O que precisamos cobrar é o aumento e valorização dos servidores, há mais de 8 anos não tem reajuste para o executivo. Isso precisa mudar”, afirmou.

Por: Assessoria

Foto: Joel Luiz