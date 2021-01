Divina Pastora receberá Gabinete Itinerante do deputado Dr. Samuel Carvalho

Com o objetivo de fazer um mandado participativo além das redes sociais, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) estará implementando o projeto ‘Gabinete Itinerante’ em várias cidades do estado.

A ação visa exercer um mandato mais próximo da população, para isso, juntamente com seus assessores, o deputado levará a estrutura do seu gabinete para ouvir a população, colhendo sugestões e contribuindo para o desenvolvimento das cidades e do Estado.

Esta semana, precisamente na quarta-feira (27), o ‘Gabinete Itinerante’ estará em Divina Pastora, às 16h, na Praça da Matriz.

De acordo com o deputado, um dos objetivos é receber sugestões acerca de melhorias da comunidade, elaborar projetos de lei, requerimentos e indicações.

Além disso, o Gabinete também ofertará assistência jurídica e palestras socioeducativas e Informativas através dos Projetos Basta, Mais Mulher e Qual Sergipe Queremos?.

