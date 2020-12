As apreensões foram de uma pistola .40 PT 100, ABJ906340 (Apreendida em poder de Dalvan de Oliveira e de propriedade de Rui); um revólver 38 Rossi, J258154 (apreendida em poder de Dalvan de Oliveira e de propriedade de Rui); uma pistola 380, Taurus, KSC 24611 (apreendida em poder de Sueli Cordeiro). As três armas de fogo estão sendo periciadas para verificar se foram utilizadas no crime.

A polícia também divulgou as imagens das armas que foram usadas no crime.