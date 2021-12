Dois bandidos morrem em confronto com a polícia durante operação

Na manhã desta quinta-feira (02), foi desencadeada uma operação para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão pelos crimes de roubo com uso de arma de fogo e associação criminosa. A ação policial ocorreu nas cidades de Propriá e Aracaju. Na operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, sendo quatro em Aracaju e dois em Propriá e quatro decisões judiciais de busca e apreensão.

As investigações tiveram início após um roubo praticado por criminosos armados a uma loja de aparelhos eletrônicos na cidade de Propriá no mês de maio deste ano. Segundo os delegados Ruidiney Nunes e Fábio Alan, as investigações indicaram que os executores do crime seriam de Aracaju, sendo que criminosos de Propriá participaram prestando informações sobre o estabelecimento roubado.

Com o decorrer das investigações, foi possível identificar ainda que existiam duas associações criminosas, sendo uma formada por criminosos de Aracaju e outra formada por criminosos da região do Baixo São Francisco, tendo os grupos criminosos se unido para a prática do crime em Propriá.

A associação criminosa da região do Baixo São Francisco atuava principalmente no roubo de motocicletas e celulares, já a de Aracaju além de roubos também atuava no tráfico de drogas e ambas praticaram homicídios.

Durante o cumprimento dos mandados, dois investigados resistiram à prisão atirando contra os policiais. Os suspeitos foram atingidos por disparos de arma de fogo, imediatamente socorridos ao Hospital Regional de Propriá, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

A operação foi coordenada pelos delegados Ruidiney Nunes e Fábio Alan e contou com o apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), do 2° Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) de Propriá, da Delegacia de Campo do Brito, do Departamento de Narcóticos (Denarc) de Aracaju e da Delegacia de Malhada dos Bois.