Dr. Samuel pede anulação da carência para beneficiários do Ipesaúde de Socorro e Itaporanga

Durante a sessão mista desta terça-feira (9), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) utilizou o pequeno expediente para pedir ao Governo do Estado a anulação da carência do Ipesaúde para servidores ativos, inativos e comissionados das prefeituras de Nossa Senhora do Socorro e Itaporanga, que já eram beneficiários do Instituto, mas que tiveram seus planos cancelados porque os municípios não apresentaram a certidão negativa no prazo. Por conta disso, os servidores terão que se recadastrar e cumprir novamente todas as carências.

Dr. Samuel informou que recebeu várias mensagens de servidores indignados com a situação. “Imagine você já utilizar um plano, ter exames marcados e não poder fazer porque terá que cumprir novamente todas as carências?! Muitos servidores não sabiam que o plano foi cancelado, chegaram para fazer o exame na data marcada e tiveram essa surpresa. Será necessário fazer um recadastramento, o que é um absurdo. O servidor terá que esperar 180 dias para fazer exames especializados e atendimento psiquiátrico. Quem pretendia ter filho pelo plano nos próximos meses não conseguirá, pois terá que esperar a carência, só que dessa vez de 300 dias. Isso é muito sério”, afirmou.

O deputado fez um apelo aos colegas de trabalho e ao governador. “Peço que os deputados entrem nessa causa junto comigo para evitar que os servidores sejam penalizados mais uma vez. Vamos juntos marcar uma reunião com o diretor do Ipesaúde e com o próprio governador Belivaldo Chagas para que eles possam rever essa medida. É inadmissível que essas pessoas precisem ficar vários meses esperando para ter o serviço novamente”, finalizou.