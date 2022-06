Durante abordagem a veículo, PM prende condutor por embriaguez e descobre mandado de prisão contra passageiro

Na madrugada desta quinta-feira (30), policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) abordaram um veículo no município de Canindé de São Francisco. No procedimento, a equipe constatou que o condutor estava dirigindo embriagado e que havia um mandado de prisão em desfavor do passageiro.

Segundo relato policia, durante o patrulhamento de rotina, a guarnição observou que uma caminhonete realizava movimentos irregulares na via e interceptou o veículo. Os militares desconfiaram que o condutor havia ingerido bebida alcóolica.

Na ocasião, o suspeito foi conduzido ao hospital, onde o médico de plantão constatou a condição de embriaguez.

Na mesma abordagem, o passageiro tentou se identificar com o nome de outra pessoa. Apesar disso, ele foi reconhecido pelos policiais, que descobriram que se tratava de um homem com mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Canindé de São Francisco.

Fonte: Ascom PM/SE