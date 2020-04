Durante reunião com comerciantes Chico do Correio sinaliza abertura de comércio na próxima terça-feira

O prefeito de Nossa Senhora da Glória, Chico do Correio, esteve reunido com os comerciantes do município na manhã desta quarta-feira,22.

A pauta da reunião seria a flexibilização em relação a abertura do comércio, que já vem sofrendo impacto econômico de proporções absurdas desde o inicio da pandemia e isolamento social. O prefeito já havia se reunido antes com os comerciantes porem não foi discutida a possibilidade da abertura.

Depois de várias discussões e questionamentos por parte dos comerciantes, ficou decidido que o comercio voltará a funcionar a partir da próxima terça-feira,28/04, exceto restaurantes, bares, lanchonete e estabelecimentos que causem algum tipo de aglomeração.

O comércio terá que se adequar as regras sanitárias. Todos os funcionários deverão usarem mascaras e ter álcool em Gel disponível para higienização e até uma, uma das regras a serem cumpridas é que o comercio terá que colocar um funcionário na entrada de cada loja devidamente protegido para também disponibilizar o álcool em gel para os clientes.

Já os clientes só poderão entrar nos estabelecimentos comerciais, se estiverem usando máscaras.

O decreto será publicado até a próxima sexta-feira. Mais detalhes noticiaremos assim que o decreto for publicado.

Maycon Fernandes/Jornalista