É possível construir um projeto residencial funcional utilizando steel frame

Quando se ouve falar em utilizar perfis de aço na construção de uma residência, muitos imaginam um produto final limitado e padronizado. Mas é possível desenvolver construções bastante confortáveis e funcionais utilizando o método construtivo com steel frame.

O arquiteto Nicolás Dolinsky desenvolveu um projeto de moradia unifamiliar utilizando perfis de steel frame da Barbieri, com construção realizada pela Home Steel e engenharia detalhada fornecida pela equipe técnica da Consul Steel.

A residência possui uma área total construída de 176 m² e está localizada em grande terreno no bairro de Santa Inés, em Buenos Aires, na Argentina.

O esquema funcional

A parte social da casa é composta por um amplo espaço que integra sala de estar, sala de jantar e cozinha. Esta área aberta está fluidamente ligada à galeria semi coberta, que funciona como conexão entre o interior da casa e o parque.

Os quartos e banheiros compõem a parte privativa da casa, cujo acesso é feito por uma única porta que, quando fechada, proporciona privacidade para um melhor descanso.

Foi projetado um grande envelope que abriga os diferentes ambientes cobertos, e atua como protagonista, impondo-se sobre o ambiente e simbolizando metaforicamente o caráter primordial da casa e da arquitetura: fornecer abrigo e proteção na natureza.

Os quartos têm vista para os fundos, buscando a melhor orientação e os ambientes do banheiro, vestiário e escritório ficam voltados para a frente, com janelas menores que proporcionam maior privacidade.

Finalmente, o setor de serviços (depósito, lavanderia e banheiro exterior) passou a ser independente da casa e localizado junto à garagem.

A estrutura

Dolinsky conta que opta sempre por construir em steel frame pela rapidez com que são executadas as obras, pela elevada eficiência térmica e acústica que o sistema proporciona e pelo pouco desperdício de materiais, graças também à engenharia detalhada. Da mesma forma, valoriza o baixo consumo de água durante a obra, tendo locais de trabalho mais limpos e seguros.

O projeto exigiu o consumo de perfis de 44 kg/m², dos quais as seções mais utilizadas foram PGC e PGU de 100, 150 e 200 mm.

Foram utilizados produtos Barbieri como perfis steel frame, para a estrutura principal, perfis drywall plus para as subdivisões interiores, forros Perfilplas para as áreas semi cobertas e barreiras de vento e água Typar.

Acabamentos

O sistema EIFS (Exterior Insulation Finish Systems), com gesso plástico texturizado, foi usado como revestimento externo e combinado com o revestimento Siding Cedar para obter um jogo de texturas e rugosidade.

A casa possui esquadrias de alumínio com vidro duplo e acabamentos de primeira qualidade para proporcionar eficiência e conforto ao longo da vida útil do projeto.