É possível construir uma residência de campo com pouca manutenção

Cada família tem um ponto de encontro onde costumam se reunir e realizar celebrações. Neste caso, esse lugar é um campo nos arredores do município argentino de Trenque Lauquen. Embora os membros da família estejam espalhados por várias cidades, a cada dois meses todos se reúnem em uma casa de campo apelidada de “El corcho” (A rolha).

Este projeto procurou atender a essa necessidade familiar: resolver a dinâmica dos encontros esporádicos. Além disso, a casa seria habitada por pessoas mais velhas (a geração mais velha da família) e, por isso, os responsáveis ​​procuraram por uma casa que não exigisse muita manutenção.

Características do projeto

A partir da ideia da planta, o objetivo foi conseguir ambientes amplos e polivalentes que permitissem o conforto de todos os membros da família durante suas visitas.

A partir do projeto, a casa buscou se misturar com a paisagem campestre e aproveitar a luz natural e a ventilação do ambiente durante o dia, oferecendo uma vista direta do pôr do sol, que se projeta atrás de uma montanha e dos moinhos.

Isto foi possível através de uma ampla galeria e grandes aberturas, que combina esteticamente com o design simples dos antigos galpões da região. Por isso, toda a casa foi revestida com chapa ondulada, o que, por sua vez, é uma forma de minimizar a necessidade de manutenções posteriores e uma tentativa de fazer com que a construção passe despercebida na paisagem natural.

A casa se destaca por três fatores principais: sua capacidade adaptativa, seu design minimamente invasivo à natureza e sua arquitetura simples e de fácil manutenção.

Por que o steel frame foi o sistema construtivo escolhido, nas palavras do arquiteto

O arquiteto Santiago Gregorini, responsável pela construção, explica que, por um lado, o steel frame da Barbieri foi escolhido para melhorar o desenvolvimento do projeto.

“Sendo uma área rural e aberta onde, muitas vezes, o clima é hostil. Não é positivo para a obra que o trabalho seja realizado integralmente no local”, comenta Gregorini.

O sistema de construção em steel frame permite a construção dos painéis em oficina para que possam ser transportados e instalados posteriormente, minimizando o trabalho no local e, com ele, as situações de risco construtivo e econômico.

Por outro lado, o sistema promove ganhos energéticos e térmicos, permitindo reduzir o consumo de energia e a manutenção necessária para o aquecimento e ambientação dos espaços. Ventilação cruzada, estanqueidade e isolamento térmico podem ser alcançados mais facilmente, otimizando todo o sistema de ar condicionado.

Por fim, optou-se também por trabalhar com steel frame devido à sua natureza ágil e dinâmica de operar. Após algumas reuniões virtuais, foi estabelecida uma calibração e conformidade com os painéis, suas alturas e tipos, e nada mais foi necessário.