EBC participa de X Encontro de Gestão de Custos do Setor Público

O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Lopes Valente, participou nesta quinta-feira (19) do X Encontro de Gestão de Custos do Setor Público. O evento reuniu os vencedores no Ranking de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes do Tesouro. A EBC conquistou o primeiro lugar no ranking, à frente de outras 17 empresas, segundo o Boletim Foco em Custos 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional

“A gente ganhou em 2017 e está repetindo agora. A gente é super transparente, todas as nossas informações estão disponibilizadas nos nossos portais. A gente realmente utiliza a ferramenta de forma transparente e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de gestão. Acho que isso é um momento é importante para mostrar que a gente está fazendo uma gestão correta do dinheiro público, que a gente tem a missão sempre de respeitar esse investimento e fazer da melhor forma possível”, afirmou Valente.

Desde 2017, a EBC adota uma série de medidas voltadas para o aprimoramento da gestão e qualidade do gasto público, repassando a experiência e expertise de custos a outros órgãos da administração pública.

“Brinco que a gente tem um conglomerado de comunicação. A gente tem plataforma de rádio, televisão, internet e a gente está maximizando todas essas plataformas para fazer a comunicação de tudo que acontece no governo”, afirmou.

“A gente tem parte de entretenimento, parte de informação, tem parte de serviço público. Enfim, a gente está em um momento na EBC que estamos tentando voltar as origens da época que foi a Rádio Nacional, que contribuiu bastante para a comunicação do governo e de todo serviço público. Acho que agora nessas plataformas, inclusive, de televisão aberta, a gente está aqui fazendo essa gestão cada vez mais eficiente para chegar a atingir números de audiência, que no final é o que importa para o negócio que a gente tem hoje, mas tudo isso feito de uma forma consciente, que os investimentos que a gente tem que fazer, temos que prestar contas. Então, nada melhor do que receber prêmio para a gente ir mostrando que a gente faz gestão do dinheiro público de forma correta e transparente”, argumentou.