Edição de 20 anos do Rock Sertão acontece no Museu de Véio neste final de semana

Tudo preparado para o maior evento de música alternativa de Sergipe que acontece no próximo sábado, 21, às 18h, no Museu do Sertão de Véio, entre Nossa Senhora da Glória e Feira Nova. O Festival de Música e Arte Independente Rock Sertão completou duas décadas em maio deste ano e por causa da pandemia da Covid-19, a edição será em formato digital transmitida pelo canal Sertão na Arte no YouTube.

A “Live Rock Sertão 20 anos” vai apresentar uma programação especial: cinco apresentações musicais – bandas selecionadas no Quero Tocar, exibição de curta metragem – gravado na cidade de Nossa Senhora da Glória pelo Coletivo Sertão na Arte, entrevistas, poesia, cordel e pela primeira vez, Rap. Nesses 20 anos de história foram mais de 80 shows e, aproximadamente, 120 horas de exibições artísticas.

O Rock Sertão é uma produção do Coletivo Sertão na Arte, que tem como objetivo o intercâmbio e a difusão da cena independente/alternativa local, regional e nacional.

PROGRAMAÇÃO

Banda Too Crazy

Banda Ordinals

Banda Maua

Banda Anjos Inocentes

Banda Fator RH ( Banda Anfitriã e fundadora do festival)

Resistência Periférica ( Rap)

Entrevista com Véio

Entrevista com Professor Jorge Henrique

Cordel Com Emily Barreto

Poesia Com Izabel Santos

A apresentação da live fica por conta da jornalista Marta Olivia Costa e tem patrocínio do Governo de Sergipe, Bicentenário do Estado de Sergipe, Fundação de Arte e Cultura Aperipê, Conselho Estadual de Cultura através da Lei Aldir Blanc , Ministério do Turismo e do Governo Federal. Além do apoio do Sindserv Glória, Deputado Iran Barbosa, Deputado Georgio Passos e Boca da Mata FM.