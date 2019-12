ELEIÇÕES 2020: Confira pesquisa para Prefeitura de Feira Nova

A J Folha Pesquisas LTDA, realizou pesquisa de opinião pública – administrativa na cidade de Feira Nova nos dias 23 e 25 de dezembro de 2019. 452 pessoas foram entrevistadas, entre 16 e 70 anos.

A pesquisa possui margem de erro de 3% para mais ou para menos.

CENÁRIO 1 – Induzida

PREFEITO

EM QUAL DESSES VOCÊ VOTARIA SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE?

JONAS 27,1%

JANDINHO 18.1%

JEAN 17%

PAINHO 9.8%

MANOEL 5.7%

ZÉ DOS QUEIJOS 5%

NS/NO/NE 17.3%

CENÁRIO 2 – Rejeição/Induzida

PREFEITO

EM QUAL DESSES VOCÊ NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?

PAINHO 25.4%

JONAS 23.5%

JEAN 7.6%

JANDINHO 6.4%

MANOEL 4.5%

ZÉ DOS QUEIJOS 3.0%

NS/NO/NE 29.6%

CENÁRIO 3 – Induzida

VEREADOR

EM QUAL DESSES VOCÊ VOTARIA SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE?

WILSON DO BANDEIRA 11%

ZÉ DO QUEIJOS 7.2%

NOVINHO 7%

DINHO DE DERNIVAL 5.7%

DEDÉ DE ÁUREA 5.3%

BADO DE NOÊMIA 4.5%

JANDINHO 3.4%

TONHO NETO 2.6%

DUCA 2.5%

TITA DE DUDU 2.5%

VALTENO 2.4%

SILVÂNIA 2.2%

ORNI DA ÁGUA 2.1%

TONHO DO LEITE 2%

SAMUEL 1.5%

TINTINHO 1.5%

CECEL 1.5%

MICHELE DO BANDEIRA 1.1%

JANDSON DA INTERNET 1%

FELIPE REIS 1%

MANOEL DE NOÊMIA 1%

GENIVAN VIEIRA 0.7%

JUJU 0.7%

ELEN DE ELENALDO 0.7%

JORGE DE JOZA 0.7%

FERNANDA 0.3%

NS/ NO/NE 27.9%

Fonte: J Folha Pesquisas