ELEIÇÕES 2020: Confira pesquisa para Prefeitura de Feira Nova

A J Folha Pesquisas LTDA, realizou pesquisa de opinião pública – administrativa na cidade de Feira Nova nos dias 23 e 25 de dezembro de 2019. 452 pessoas foram entrevistadas, entre 16 e 70 anos.
A pesquisa possui margem de erro de 3% para mais ou para menos.
CENÁRIO 1 – Induzida
PREFEITO
EM QUAL DESSES VOCÊ VOTARIA SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE?
JONAS 27,1%
JANDINHO 18.1%
JEAN 17%
PAINHO 9.8%
MANOEL 5.7%
ZÉ DOS QUEIJOS 5%
NS/NO/NE 17.3%
CENÁRIO 2 – Rejeição/Induzida
PREFEITO
EM QUAL DESSES VOCÊ NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?
PAINHO 25.4%
JONAS 23.5%
JEAN 7.6%
JANDINHO 6.4%
MANOEL 4.5%
ZÉ DOS QUEIJOS 3.0%
NS/NO/NE 29.6%
CENÁRIO 3 – Induzida
VEREADOR
EM QUAL DESSES VOCÊ VOTARIA SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE?
WILSON DO BANDEIRA 11%
ZÉ DO QUEIJOS 7.2%
NOVINHO 7%
DINHO DE DERNIVAL 5.7%
DEDÉ DE ÁUREA 5.3%
BADO DE NOÊMIA 4.5%
JANDINHO 3.4%
TONHO NETO 2.6%
DUCA 2.5%
TITA DE DUDU 2.5%
VALTENO 2.4%
SILVÂNIA 2.2%
ORNI DA ÁGUA 2.1%
TONHO DO LEITE 2%
SAMUEL 1.5%
TINTINHO 1.5%
CECEL 1.5%
MICHELE DO BANDEIRA 1.1%
JANDSON DA INTERNET 1%
FELIPE REIS 1%
MANOEL DE NOÊMIA 1%
GENIVAN VIEIRA 0.7%
JUJU 0.7%
ELEN DE ELENALDO 0.7%
JORGE DE JOZA 0.7%
FERNANDA 0.3%
NS/ NO/NE 27.9%
Fonte: J Folha Pesquisas