Eleições 2020: conheça os candidatos à prefeitura de Palmas

Doze candidatos disputam a prefeitura de Palmas, cidade com população estimada pelo IBGE em 306.296 pessoas. Segundo o TSE, há um total de 180.524 eleitores. Abaixo, confira os candidatos à prefeitura em ordem alfabética (confira aqui também).

Alan Barbiero – O candidato do Podemos tem 53 anos de idade e é engenheiro. Ele declarou um total de R$ 1,6 milhão em bens.

Barison – O candidato da coligação Aliança por Palmas (DC/Republicanos/PRTB) tem 59 anos de idade e é empresário. Ele tem ensino superior completo e declarou bens no valor de R$ 3,6 milhões.

Cinthia Ribeiro – A candidata da coligação Palmas Só Melhora (PSDB/MDB/Rede/DEM/Patriota/Avante) vai completar, em 2020, 44 anos de idade. Ela é fonoaudióloga e declarou bens no valor de R$ 2,2 milhões.

Dr. Joaquim Rocha – O candidato do PMB tem 56 anos de idade e é médico. Ele declarou bens no valor de R$ 9,4 milhões.

Eli Borges – O candidato da coligação Um Novo Tempo! Valorizando Honestidade, Família, Governando com Deus e o Povo (PTB/Solidariedade) é deputado federal e tem o ensino médio completo. Ele tem 60 anos de idade e declarou bens no valor de R$ 2,2 milhões.

Marcelo Lelis – O candidato da coligação Frente Livre por Palmas (PV/PDT/PCdoB) tem 50 anos de idade, ensino médio completo e é empresário. Ele declarou bens no valor de R$ 945,8 mil.

Max Dornellys Borboleta Outlet – O candidato do PTC tem o ensino médio completo e é empresário. Ele declarou bens no valor de R$ 836,2 mil.

Professor Bazzoli – O candidato do PSOL tem 63 anos de idade e é docente do ensino superior. Ele declarou bens no valor de R$ 42,2 mil.

Professor Júnior Geo – O candidato da coligação Palmas no Caminho Certo (PSC/Pros) tem 43 anos de idade e é professor de ensino médio. Ele declarou bens no valor de R$ 453,2 mil.

Tiago Amastha Andrino – O candidato da coligação A Retomada, Pra Uma Palmas Melhor de Novo (PP/PSB/PSD/PL/Cidadania) tem 40 anos de idade. Ele declarou bens no valor de R$ 455 mil.

Vanda Monteiro – A candidata do PSL tem 40 anos de idade, ensino superior completo e atualmente é deputada estadual. Ela declarou bens no valor de R$ 911,7 mil.

Vilela do PT – O candidato do PT tem 62 anos, é empresário e tem ensino superior incompleto. Ele declarou bens no valor de R$ 1,9 milhão.