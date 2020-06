ELEIÇÕES 2020: Fome de Poder, um filme exclusivo em Monte Alegre

O filme (verdadeiro) “Fome de Poder” conta a história de Ray Kroc que, de forma controversa, transformou um pequeno negócio de restaurante com atendimento rápido criado por dois irmãos empreendedores, Dick e Mac, em um dos maiores conglomerados do mundo, o famoso McDonald´s.

Para chegar lá, Ray Kroc precisou passar por cima de muitos obstáculos e inclusive de muitas pessoas. Em paralelo a essa história, podemos dizer que em Monte Alegre de Sergipe existem vários “Ray Kroc” com fome de poder na política.

A DUPLA

Vamos lá, Junior Farias e Doge de Paco Paco formam a dupla de vereadores que deixarão a câmara, para tentar alçar voos mais altos.

Pelo PODER, esses dois deixaram de lado as farpas do passado e se uniram em prol dos 10 ou 5% do eleitorado do município. Deixarão duas vagas para os novos vereadores.

O PRESIDENTE

Na verdade ex-presidente, Acrisío pode ser considerado aquele que queimou antes da largada, pois poderia segurar um pouco e pensar na disputa em 2024. O ex-presidente da câmara, também deixará uma vaga para um novo vereador.

BONNIE E CLYDE DO SERTÃO

Não, não levem para o lado ruim da história, apenas usamos esses nomes para demonstrar a união desse casal.

Nena e Luciano tentará de tudo para se manter no poder, mesmo com uma chuva torrencial de problemas na justiça. Entre processos e provocações, o casal ainda não deu sinais de como será sua campanha, muitos dizem que aceitaram a derrota mesmo antes da disputa, já outros pensam que o casal está esperando a hora certa de dar o bote.

“AS SUPER PODEROSAS COM INTOLERANCIA A KRIPTONITA”

Com um marketing diário e quase que cansativo, a dupla Valdirene e Sandra de Tonhão vem demonstrando PODER nas redes sociais.

As comemorações diante da pesquisa mostram que as duas estão confiantes na vitória e que se sentem bastante confortáveis para enfrentar sua oponente principal (Nena de Luciano).

Não fosse uma kriptonita chamada “esposos”.

De um lado o ex-prefeito Tonhão, que não pode disputar a eleição devido as “forças estranhas” e do outro o ex-prefeito Aragão, que volta e meia morre de medo de sirene. Eles são as kriptonitas.

Elas poderão conseguir o objetivo. Mas para isso terão que afastar daquilo que parece ser seus prontos fracos?

O OUTRO LADO DA “GUERRA”

Nessa guerra pelo poder, existe um lado que somente é lembrado a cada quatro anos e esse lado se chama POVO.

Ray Kroc conseguiu seu objetivo, mas para isso precisou passar por cima de tudo e de todos. A pergunta é: Quem será o Ray Kroc dessa história?

Maycon Fernandes/Jornalista