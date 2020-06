ELEIÇÕES 2020: O Xeque Mate de Ancledson em seus concorrentes

Ela disse: “Para vereadora eu não irei mais”,

Em uma conversa informal com a vereadora Vaneide, até então presidente da câmara de vereadores de Nossa Senhora da Glória na época, fomos informados que a mesma não tinha intenção de disputar mais uma eleição como vereadora, deixando em aberto a possibilidade de disputar uma pré-candidatura a vice na chapa liderada pelo ex-prefeito Sérgio Oliveira, ou até mesmo quem sabe encabeçar uma chama na majoritária.

O tempo foi passando, as coisas foram se esfriando e enquanto isso…

O Secretário de Obras, Ancledson Alves trabalhava nos bastidores como um “Mineiro” (Comendo pelas beiradas). Inaugurando uma obra aqui, outra ali, o agora Ex-Secretário de Obras criava sua página nas redes sociais e sua logo marca.

CANTEI A PEDRA

Em 25 de janeiro de 2019 escrevi:

ANCLEDSON ALVES

O secretário de obras, que começou como chefe de gabinete no início da gestão do atual prefeito, tem feito um bom trabalho à frente da pasta, pois tem concluído obras que a população achava que jamais iria acabar.

Vários fatores chamaram a atenção durante a resposta do ex-prefeito em relação a quem seria seu vice em 2020.

Indicação de Chico

O ex-prefeito deixou claro que quem indicará o vice na chapa será, Chico do Correio, e é aí que o secretário de obras pode pintar e surpreender aqueles que almejam a candidatura.

Um dos maiores derrotados nas eleições de 2018, o PT luta para se levantar e o fará isso começando através dos municípios.

Como Ancledson é do PT e a vontade do PT de se reerguer através das bases, não se surpreendam se daqui uns o secretário começar a aparecer com mais frequência na mídia.

JOGO DE XADREZ

Muitas vezes comparamos a política como um jogo de xadrez, em que a estratégia é a alma do jogo.

Nesse tabuleiro, a peça chamada Vaneide foi retida até o final, para que “mais tarde” não houvesse tempo de “pular uma casa” e no final desse jogo interno, Ancledson deve dar Xeque-Mate em todo mundo.

JUNIOR GAZETA

Fez apenas parte da foto. Não decolou.

Maycon Fernandes/Jornalista