Eleições 2020: sábado é o último dia para campanhas nas ruas

Termina neste sábado (14) o prazo para as propagandas eleitorais nas ruas, com alto-falantes ou amplificadores de som, e a distribuição de material gráfico. As campanhas começaram em 27 de setembro.

De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste sábado, os candidatos podem realizar campanhas entre 8h e 22h. A distribuição de material gráfico, bem como caminhadas, carreatas e passeatas, com ou sem carros de som, também está permitida até às 22h.

O candidato que for flagrado realizando propagandas depois do término do prazo tem o caso enquadrado como crime eleitoral. Desde 31 de outubro, nenhum candidato às eleições 2020 pode ser preso, exceto em flagrante.

O primeiro turno das eleições municipais acontece neste domingo (15), das 7h às 17h. Neste ano, as três primeiras horas (de 7h às 10h) serão preferenciais aos idosos acima de 60 anos — a medida foi anunciada pelo TSE para reduzir o risco de infecção pelo coronavírus a este grupo de risco.