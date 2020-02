ELEIÇÕES 2020: Sérgio Oliveira reafirma pré-candidatura e responde aos adversários

Em entrevista ao Fala Sertão apresentado pelo radialista Carlos Dias, o ex-prefeito Sérgio Oliveira em sua primeira fala aproveitou para apresentar, todos que o acompanharam até o Studio da FM Boca da Mata, nome por nome e seus respectivos cargos.

Durante a apresentação dos nomes, o ex-prefeito aproveitou a oportunidade para cutucar, o ex-deputado Jairo de Glória: “Se o cara se elege a vereador uma vez, e não se elege novamente, alguma coisa tá errada”.

Calos Dias já começou a entrevista, perguntando sobre a possível desistência do ex-prefeito em relação a sua pré-candidatura em 2020.

Sergio Oliveira citou 2004, quando os ex-prefeitos Zico e Anselmo Correia estiveram em lados opostos. Sérgio afirmou que de lá para cá, houve um amadurecimento e os mesmos hoje estão juntos com os mesmos objetivos.

O ex-prefeito destacou sobre a sua aliança com Anselmo, onde o mesmo afirmou que deste 2008, os dois tem trabalhado juntos, sempre em comum acordo.

O pré-candidato ainda contou a história de como chegou até o atual prefeito, Chico do Correio que até então era seu adversário, Sérgio disse que na época falou a Chico que se o mesmo estivesse dois votos, um seria do próprio Chico e o outro seria dele.

Após isso o ex-prefeito voltou a afirmar a sua pré-candidatura e que espera ter o apoio de seu grupo, assim como ele apoiou desde sempre. Ainda durante a sua fala, Sérgio desafiou qualquer pessoa a ir ao fórum eleitoral e provar que o mesmo não pode se candidatar a algum cargo público.

JAIRO

Sobre a afirmação do ex-deputado em relação aos prédios alugados a prefeitura que seriam dele, Sérgio usou de ironia em dizer que o prédio onde funciona a Secretaria de Educação não é dele: “Primeiro, se fosse meu, eu moraria nele (rsrs) não ia alugar a uma secretária”.

De forma mais direta, o ex-prefeito disparou contra Jairo apontando que o mesmo deveria falar sobre seu plano de governo e esquecesse o nome dele.

OPORTUNIDADE PARA OS JOVENS

Sobre oportunizar pessoas novas durante a sua gestão, caso seja eleito, Sérgio respondeu que fará remanejamentos, mas que necessariamente a oportunidade não será para o jovem, o que valerá é a capacidade de cada um.

Nesse momento Sérgio mais uma vez disparou contra Jairo: “Ele já foi vereador, já foi deputado e eu pergunto, qual foi as ações que ele fez para os jovens.” E continuou:

“Ele sempre esteve do lado do governo e que foi que ele fez?”

ALTERNÂNCIA DE PODER

“Se a população achar que eles fizeram uma boa gestão em Canindé, eu peço a população que vote nele. Pronto.” Disse Sérgio Oliveira em relação a fala do ex-deputado sobre o grupo está no poder há mais de 20 anos.

Já sobre a afirmação do pré-candidato pelo PV que usou o nome de ladrão para alfinetar Sergio Oliveira, o ex-prefeito foi pontual ao dizer que se a pessoa não quer levar nome de ladrão, saia da vida pública.

Durante a entrevista, Sérgio Oliveira aproveitou a oportunidade para apresentar a vereadora Ariele e seu tio Roberinho, como os mais novos componentes de seu grupo, pedra cantada por este jornalista em julho de 2019.

VICE

Com relação ao pré-candidato a vice, Sérgio Oliveira disse que a decisão está na mão de Chico.

DESISTÊNCIA

“Primeiro que eu nunca desistir de candidatura de prefeito, eu desistir de candidatura de deputado, isso porque envolvia outras situações, pessoas de outra cidade e tinha outro candidato, ia morrer os dois abraçados”.

“ Eu nunca desistir de candidatura de prefeito, como eu iria? Luana prefeita, depois vem Chico, Chico depois disse que ia pra reeleição, como que eu iria”.

CEMITÉRIO PÚBLICO

O ex-prefeito respondeu ao questionamento de uma ouvinte e disse que existe a possibilidade de que ainda na gestão de Chico, esse problema seja solucionado, se não for, esse será um ponto de seu plano de governo.

AFASTAMENTO DO GABINETE DE JANIER MOTA

O ex-prefeito destacou algumas ações no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória enquanto esteve a frente do gabinete da deputada, de acordo com o ex-prefeito, houve muitas melhorias no atendimento e que depois do carnaval vai haver novidades na unidade hospitalar.

Sérgio aproveitou a oportunidade para anunciar que desde dezembro não mais faz parte do gabinete da deputada.

Para finalizar o ex-prefeito falou que em junho será anunciada de forma oficial a sua pré-candidatura e que o vice será anunciado.

“Estou muito feliz por tudo que aconteceu nesses últimos anos, com a administração do prefeito chico, com Zico, Anselmo e todos os outros. Quero concluir minhas palavras agradecendo a Deus por tudo, ao meu pai por me deixar essa herança, ele me deixou com essa responsabilidade de cuidar do povo de Glória” …

