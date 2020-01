ELEIÇÕES 2020: Tonhão diz que Nena mente e chama Luciano de Primeiro Damo

Na tarde desta terça-feira, o ex-prefeito de Monte Alegre de Sergipe, Tonhão, concedeu uma entrevista a uma emissora do sertão. Durante a entrevista, o ex-prefeito não poupou palavras para atacar sua sucessora.

“Prefeita, já que a senhora é honesta, porque a senhora não paga funcionários que estão a 3,4 meses com os salários atrasados”?

Tonhão ainda falou de outros atrasos de pagamentos por parte da gestão: “A prefeita faz uma propaganda bonita, usa drone, umas imagens bonitas, quem não mora em Monte Alegre acha que a cidade vive as mil maravalhas, e você prefeita, sabe que não é assim”, disparou.

Perguntado sobre as condições do município, Tonhão disse que Nena não sabe da realidade de quem está do outro lado.

“Falta de respeito prefeita é pegar o carro da saúde e usar para transportar estudantes “, continuou Tonhão. Ainda de acordo com Tonhão, o motorista desse carro, estaria dirigindo com uma máscara, como se o veiculo estivesse com algum tipo de vazamento.

Durante a entrevista, o ex-prefeito desmentiu Nena, pois a mesma havia afirmado que quando pegou a prefeitura, havia R$ 150,00 em caixa, Tonhão se mostrou indignado, pois segundo o mesmo, havia deixado em caixa mais de R$ 300.000 em caixa. Nesse momento Tonhão aproveitou para “brincar”: Se a prefeita mentir mais, o nariz vai crescer”.

Em relação a Luciano esposo da prefeita, Tonhão disse que o “primeiro Damo” é quem manda e os dois enganam a população.









ELEIÇÕES

Sobre o acordo com Aragão, o ex-prefeito lembrou do acordo que os dois fizeram, de que fariam uma pesquisa em março e quem estivesse a frente nas pesquisas iria encabeçar a chapa.

Tonhão falou sobre a reação de Aragão ao insistir de colocar a esposa do mesmo como pré-candidata ao invés de Tonhão. “Se eu posso ser candidato, eu tenho que colocar meu nome, foi isso que eu disse a ele”.

O ex-prefeito também falou sobre as pesquisas internas em que Valdirene aparece a frente do mesmo, o político disse que não fez pesquisa alguma. Tonhão ainda falou que tem conversado com lideranças como, Osmar farias, Acrisio Pereira, entre outros.

Já sobre o vereador Bibia do Couro, o ex-prefeito indagou sobre sua ida para o bloco liderado por Luciano.

Tonhão perguntou no ar, o que teria acontecido com Bibia para que o mesmo o deixasse: “Será que foram os olhos verdes da prefeita ou a careca de seu esposo que te conquistou”? alfinetou.

Sobre os apelos de seu primo Júnior Farias, o ex-prefeito achou dramática a forma com que Júnior falou. Tonhão lembrou as vezes que acompanhou o grupo de seu tio Osmar Farias, dando a entender que para tudo a seu tempo.

Tonhão ainda lembrou que em pesquisas realizadas, o mesmo aparece como o dobro de intenção de votos em relação a Junior.

Sobre a quantidade de pré-candidatos em Monte Alegre, Tonhão disse que tem a sensação de que muitos estão de olho no dinheiro do fundo partidário.

DOGE DE PACO PACO

Sobre Doge, Tonhão foi enfático em indiretamente dizer que, o mesmo estar sonhando:

“Eu sonho em um dia representar o sertão no senado, mas isso não quer dizer que o povo me quer como representante, veja, eu sonho em ganhar na mega sena, mas isso é muito difícil de acontecer”. Finalizou.