ELEIÇÕES 2022: Anúncio de Mitidieri foi um atropelo

Fábio Mitidieri é o candidato a governador da base governista. (Para a surpresa de ninguém).

Belivaldo apenas segurou o anúncio, para mostrar que quem está no controle é ele, apenas ele. E porque demorou tanto?

Não é fácil dividir um bolo que todo mundo quer uma fatia. Estavam todos lá, inclusive aqueles que se contentam apenas com o glacê, não importa o que vale é comer todo o bolo.

Tudo para eles e nada para o povo.

Não bastasse a gestão desastrosa de Belivaldo e os entraves com vários movimentos, inclusive com o “Policia Unida”, o anúncio de ontem fechou com um atropelamento causado pelo veiculo em que estava o governador.

O movimento estava reunido em frente ao local em que estava ocorrendo o evento e no momento em que a comitiva estava saindo, manifestantes começaram com o protesto, não se importando com o que poderia acontecer, o veiculo da comitiva acabou atropelando um CB da Policia Militar.

O clima de “já ganhou”.

Um atropelamento.

E o anúncio do óbvio, marcaram a noite.