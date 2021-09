Eleições 2022: Na região Centro-Sul Dr. Kleiton aparece em 5° lugar nas pesquisas para estadual

- Advertisement -

A 12 meses das eleições de 2022, o Portal Lagarto Notícias divulga a primeira pesquisa realizada pelo Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino (EIPE Pesquisa), voltada para região Centro-Sul do Estado.

Se as eleições fossem realizadas entre os dias 6 e 9 de setembro, o ex-presidente Lula (PT), o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), o ex-deputado André Moura (PSC) e os deputados estadual Goretti Reis (PSD) e Fábio Reis (MDB) seriam os mais votados pelos eleitores da região.

Presidente

Para o cargo de presidente da República, em questionário induzido, os eleitores da região Centro-Sul escolheriam Lula com 70%, seguido do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com 16,5% e o presidente Jair Bolsonaro com 13,5%.

Governador

Para governador na região Centro-Sul, a liderança é de Edvaldo Nogueira que soma 33,4%. Em seguida aparece a delegada Danielle Garcia (Podemos) com 15,6%; o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), com 11,1%; o senador Rogério Carvalho (PT) com 10,7% e o deputado Fábio Mitidieri (PSD) com 10,1%. NS/NR, 19,1%.

Senado

Para o cargo de senador, o ex-deputado André Moura lidera o levantamento na região com 31,3% das intenções de voto. A delegada Danielle Garcia aparece em segundo com 22,9%, seguido de Valmir de Francisquinho com 14,8% e o deputado federal Valdevan Noventa (PL) com 2,4%. NS/NR, 28,7%.

Deputado federal

Fábio Reis é o nome mais lembrado pela população da região Centro-Sul para o cargo de deputado federal, com 28,1%. O ex-deputado Valadares Filho (PSB) pontua na segunda colocação, 13,7%; seguido do deputado Gustinho Ribeiro (SD), 12%; o ex-prefeito de Simão Dias, Marival Santana (PSC), 11,6%; o ex-prefeito de Tobias Barreto, Antônio Nery (sem partido), 10,9%; o ex-governador Jackson Barreto (MDB), 5,8%; e os deputados federais Bosco Costa (PL), 4,1%; João Daniel (PT), 3,2% e Fábio Henrique (PDT), 1,1%. NS/NR, 9,6%.

Deputado estadual

Para o cargo de deputado estadual a liderança é da enfermeira Goretti Reis, atual deputada, com 13,9%. Em seguida aparece, a ex-deputada Diná Almeida (Podemos), 9,4%; ex-senador Valadares (PSB), 8,8%; empresário Kaká Santos (DEM), 5,8%; Dr. Kleiton (sem partido), 5,6%; ex-vice-prefeito Roberto Barracão (PSC), 5,4%; deputados Ibrain Monteiro (PSC), 4,9%; Maisa Mitidieri (PSD), 4,5%; Talysson de Valmir (PL), 3,9%; Gilmar Carvalho (PSC), 3,2%; Rodrigo Valadares (PTB), 2,6% e Luciano Pimentel (sem partido), 2,6%; Áurea Ribeiro (SD), 1,3%; deputado Iran Barbosa (PT), 1,3%, vereadora Alaize Cardoso (Avante), 0,6%; deputado Zezinho Sobral (Podemos), 0,6%; ex-vereador Bêta (PROS), 0,4% e deputado Zezinho Guimarães (MDB), 0,2%. NS/NR, 25,1%.

Metodologia

Foram ouvidos 467 eleitores entre os dias 6 e 9 de setembro de 2021, num total de 182.376 do eleitorado dos municípios nos municípios de Simão Dias, Poço Verde, Lagarto, Riachão do Dantas e Tobias Barreto, representando 0,26% do quantitativo total de eleitores da região, de acordo com o quantitativo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 16 anos ou mais, com uma margem de erro amostral máxima de 4,53 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%, ou seja, com 95% de confiança.

A pesquisa teve como estatístico responsável, Ralbert de Almeida Menezes (CONRE 5ª Nº 9920). Na próxima sexta-feira (1), também às 11h, a EIPE divulga os números da região Sul.

Vale ressaltar que o Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino (EIPE Pesquisa) acertou no ano passado os resultados das eleições dos municípios de Simão Dias e Lagarto, cujos eleitos foram, Hilda Ribeiro (SD) e Cristiano Viana (PSB).