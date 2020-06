Elemento morre em troca de tiros com policiais civis no município de Itabaiana

Uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18, em Itabaiana. Na ação policial, que é fruto de investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Itabaiana, um suspeito, identificado como Rafael dos Santos, foi encontrado.

“Nas primeiras horas da manhã de hoje deflagramos, aqui em Itabaiana, uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a homicídios. Contamos com o apoio das equipes da Delegacia Regional, do efetivo da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e policiais do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope)”, detalhou o delegado Tarcísio Tenório.

O suspeito entrou em confronto com os agentes, foi socorrido, mas veio a óbito no hospital. Ele respondia criminalmente pela prática de homicídio e tem participação em crimes desse tipo na cidade.

SSp