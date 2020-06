Eles precisam saber o que aconteceu na eleição passada, diz Jairo

Durante entrevista concedida a Boca da Mata FM, o ex-deputado Jairo Santana reafirmou sua pré-candidatura e não poupou críticas contra a atual gestão e seus ex-apoiadores, Gaguinho (vereador) e o ex-prefeito Zico.

Em relação a sua pré-candidatura, Jairo confirmou que houve uma conversa com Heleno Silva, onde o líder do PR disse que o ex-deputado pensasse melhor em sua candidatura em Nossa Senhora da Glória, pelo simples desgaste de ter disputado várias eleições e também com o objetivo de focar nas eleições de 2022.

Jairo foi incisivo em dizer que não poderia ceder ao pedido de Heleno, pois não abandonaria que continuou com ele, citando o nome do próprio Heleno e a atual vereadora Tita.

O ex-deputado relembrou as eleições de 2018, quando nas palavras dele o vereador Gaguinho e o ex-prefeito Zico, teria o traído.

“No momento que eu mais precisei, que foi na minha reeleição de deputado estadual, eu pedi a eleição por 900 votos, eu não perdi a eleições porque eu diminuir aqui. Porque na eleição passada eu tive 11 mil votos e nessa eu tive 5.500, eu ainda fui o primeiro colocado em Glória como todo o derramamento de dinheiro que teve e que a gente sabe”, disse.

E continuou…

“No momento que eu mais precisei eu recebi toda ingratidão, a traição de Zico a traição de Gaguinho. E eu fico me indagando o que levou a Zico ir para o grupo de Chico do Correio e de Serginho? ”, disparou.

Jairo aproveitou a oportunidade para alfinetar o ex-prefeito Zico, quando relembrou que o mesmo teve suas contas reprovadas pela Câmara Municipal, onde o próprio Zico já havia declarado que Sérgio foi o responsável direto pela reprovação de suas contas e posteriormente de sua impugnação.

“Eu me recordo Zico, que sua esposa foi demitida do município de Glória e dizia em alto e bom som que quem demitiu foi Chico e Serginho e hoje ela foi readmitida na prefeitura. Será que foi isso que fez com que você voltasse para o colo de Serginho? ”. Indagou.

Em relação ao atual vereador Luiz Carlos (Gaguinho), Jairo disse que o vereador o abandonou no momento em que ele mais precisou, e que o ex-deputado foi p responsável por colocar a esposa do vereador no Detran, através de uma indicação.

“E porque foi essa traição? É porque o pré-candidato é mais bonito que Jairo? É porque teve dinheiro Carlos Dias, o povo precisa saber o que aconteceu nas eleições passadas”.

DENÚNCIAS A ATUAL GESTÃO

O ex-deputado voltou a falar sobre a intenção da atual gestão liderada por Sergio Oliveira em se perpetuar no poder, pois estão há mais de 20 anos e na visão dele a intenção é permanecer.

Jairo destacou a redução do salário dos professores e o aluguel da casa de luxo onde hoje funciona a secretaria de educação. O Ex-deputado denunciou que tem motoristas que estão sem receber salário e que tem alunos da Escola Educandário que estão sendo obrigados a comprar material escolar.

O ex-deputado denunciou que existem 20 funcionários da prefeitura que ganham em torno de 18 mil reais. E o mais grave, o ex-deputado declarou que existe uma pré-candidato a vereador no grupo da situação que tem um contrato com a prefeitura de quase um milhão de reais.

OUÇA