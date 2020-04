Em entrevista Belivaldo brinca com memes e ironiza medicamentos estudados contra o Covid-19

Durante entrevista na tarde desta sexta-feira, 17, o Governador Belivaldo Chagas falou sobre o novo decreto publicado e aproveitou o espaço para rechaçar os medicamentos (Cloroquina e annita) que estão sendo estudados pelos médicos e cientistas brasileiros no combate ao Covid-19.

Sobre as medidas previstas no decreto, Belivaldo disse que se mostra bastante otimista em relação a compreensão da população. O Governador ainda declarou que não existe possibilidade de encerrar o isolamento nesse momento, pois de acordo com ele, os próximos dias o estado poderá dobrar em número de casos confirmados, devido a chegada dos novos testes rápidos.









Perguntado sobre a reabertura de igrejas, Belivado em tom irônico disse que era preciso ter paciência e que se as pessoas precisarem “rezar”, que rezem em casa.

Já sobre os medicamentos Cloroquina e annita, O Governador do Estado de Sergipe fez questão de ironizar a tentativa de encontrar uma solução para o Coronavírus de cientistas e médicos brasileiros.

“Veja só, já disseram que a cloroquina combatia o Covid-19 e agora estão dizendo que aquele medicamento para verme, Annita também combate, até memes estão fazendo com a cantora Anita, que ser pra outra coisa”. Disparou Belivaldo.

Por vir o Governador brincou com os memes que estão fazendo com ele, principalmente com o meme que o fizeram parece com Hittler.