Em entrevista Jairo faz graves denúncias a gestão e diz que quem manda é Sergio Oliveira

Clima quente sobre eleições só depois do carnaval? Quem disse isso?

O ex-deputado estadual, Jairo de Glória, esteve presente no Programa Fala Sertão, apresentado por Carlos Dias, na tarde desta sexta-feira,17, para de forma oficial, falar sobre sua pré-candidatura.

Mas para a surpresa dos ouvintes, o que se viu foi um show de denúncias em relação à atual administração do município, que segundo ele é comandada pelo seu possível adversário nas eleições deste ano.

Jairo iniciou falando sobre os 25 anos em que o “grupo” se mantém no poder e sobre as maquiagens que vem fazendo ao longo do tempo na cidade e que é preciso mudar.









DENÚNCIAS

O ex-deputado falou sobre o mau uso do dinheiro público em relação ao caso dos carros de luxos, que juntos custam aos cofres do município, quase R$ 20k e que foi preciso o MP recomendar o cancelamento do contrato, fato que não foi consumado.

Outra coisa que deixou a população com uma pulga atrás da orelha foi, sobre a destinação do dinheiro recolhido nas feiras. De acordo com Jairo, em vários municípios são recolhidos X de valores, porém são prestados conta um outro valor abaixo daquilo que foi recolhido, deixando a entender que em Glória ocorre da mesma forma e que o dinheiro é dividido entre pessoas especificas que fazem parte do grupo.

O ex-deputado também denunciou sobre uma casa que foi alugada pelo município, onde funciona como arquivo.

A casa citada trata-se da residência que está em nome da mãe do secretário de finanças do município, fato que pode causar improbidade administrativa.

Em relação ao calçamento de algumas ruas, Jairo falou sobre a possibilidade desses calçamentos estarem beneficiando pessoas especificas (que fazem parte da gestão) e que tem loteamento nesses lugares.

Jairo não poupou palavras para expressar sua revolta em relação a uma fala que pode ter sido dita pelo secretário Abraão. De acordo com Jairo, o secretário teria dito que não tem disputa nessas eleições e que o grupo ao qual o mesmo faz parte, ganhará com facilidade em uma espécie de WO.

“Então, se for assim é melhor tirar cópia das entradas da cidade e entregar pra ele. E agora eles são donos do povo é? Eles que mandam no voto do povo? Eu tô aqui pra disputar”. Disparou o pré-candidato.

Por fim Jairo falou um pouco sobre a saúde e aproveitou também para alfinetar Janier: “Não disseram que agora tinha uma deputada tomando conta? Cadê mudou em alguma coisa?

“O meu projeto é criar unidade básica que funcione 24h para desafogar o hospital” finalizou.

Maycon Fernandes/Jornalista