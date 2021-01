EM MONTE ALEGRE: PC de Glória apreende homem por crime de patrimonial

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, coordenados pelos delegados Eurico Nascimento e Murilo Gouveia, lograram êxito em apreender na cidade de Monte Alegre, por prática análoga ao crime patrimonial, quando o mesmo ainda era menor de idade.

Apesar do infrator atualmente possuir a maioridade penal, foi sentenciado a cumprir medida sócio educativa no CENAM, haja vista que a prática delituosa foi cometida em sua menoridade. Insta ainda salientar que o referido infrator no momento da abordagem policial ainda tentou enganar os policiais informando nome falso, todavia teve sua identidade verdadeira confirmada e recebeu voz de apreensão, tendo sido encaminhado ao sistema prisional juvenil, para cumprimento integral da pena imposta pelo poder judiciário.