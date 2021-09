Em movimento de expansão, Santander inaugura agência em Nossa Senhora da Glória

Uma pecuária de destaque, aliada a sua tradicional bacia leiteira e a um comércio moveleiro atrativo. Esse é o tripé de atividades que puxam a economia de Nossa Senhora da Glória e ajudou a colocar a cidade na rota da acelerada expansão do Santander Brasil em Sergipe. O Banco vai crescer sua rede em 85,7% ao fim de 2021, comparado ao mesmo período de 2020.

A inauguração da agência de Nossa Senhora da Glória está marcada para esta quarta-feira, dia 15h, às 9h. A loja fica localizada na Avenida Floriano Peixoto, nº 41, Centro. No dia seguinte será a vez de abrir a loja do município de Tobias Barreto.

“O Santander vai quase duplicar a quantidade de agências em Sergipe, e a escolha de Nossa Senhora da Glória para ser incluída nessa movimentação foi por entendermos que podemos agregar bastante para impulsionar os negócios na cidade. O perfil empreendedor, observado na população gloriense, encaixa-se com os produtos e serviços que temos a oferecer e são importantes para estimular o desenvolvimento local”, destaca Thiago Mendonça, superintendente executivo da Rede Base do Santander Brasil.

A nova loja do Santander conta com uma equipe com conhecimento sobre o mercado e das excelentes oportunidades na região, já que Nossa Senhora da Glória se insere como a Capital do Sertão sergipano e possui um poder de influência em cerca de 10 municípios.

O comércio local, com forte inserção no setor moveleiro e confecção, além da sua tradicional feira, atrai milhares de moradores das cidades vizinhas, que também buscam a prestação de serviço, sobretudo das clínicas de saúde. O turismo de experiência vem se consolidando na área rural, tendo os queijos artesanais como um atrativo. Esse ciclo se completa com as artes confeccionadas pelos cordelistas e o fortalecimento do artesanato a partir de peças de ferro e inox, além da retomada da utilização do couro como protagonista nas peças artísticas.

“Nossa Senhora da Glória é realmente um polo importante da região com uma rica dinâmica econômica e cultural. Por isso, estamos preparados para ofertar produtos e serviços bancários desde os mais simples – como abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos –, até os mais estruturados – operações de créditos e investimentos para pessoas físicas e jurídicas. Outro produto que tem um forte apelo é o CDC Solar, para adoção de energia limpa, seja nos seus negócios ou na própria residência do cliente, com previsão de quase zerar sua conta mensal a médio prazo”, reforça Thiago.

A loja de Nossa Senhora da Glória também chega com uma novidade e, junto com a de Tobias Barreto, será a primeira do interior do estado com modelo de terminais de autoatendimento com caixas eletrônicos com depósitos instantâneos, que permite a operação sem precisar de envelope, e o valor é creditado na mesma hora. Outro benefício é a aceleração da operação, pois os valores depositados se transformam em cédulas para saques posteriores dos correntistas.

“Temos inúmeras soluções inovadoras para quem necessita de crédito e ou pretende realizar investimentos. Observamos, por exemplo, uma oportunidade para apresentar as soluções da Getnet de meios de pagamento, como maquininhas, o Link Getpay (link de pagamento, que pode ser compartilhado pelo celular, sem a necessidade de o lojista ter máquina de cartões), uma plataforma para construir loja virtual e serviços de gestão financeira que podem ajudar os microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte da região. Temos ainda o microcrédito do Prospera, com oferta de valor que contempla seguro, conta corrente e a própria máquina da Getnet”, diz Thiago.

A agência adotará todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários. Das 9h às 10h, atenderá de forma exclusiva idosos, gestantes, beneficiários do INSS e portadores de deficiência e, das 10h às 14h, os demais públicos. Também haverá o escalonamento de acesso de clientes, conforme o tamanho da unidade. Isso para garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Além disso, será obrigatório o uso de máscara e álcool gel nas dependências da agência.