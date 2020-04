Em nota Deso diz que fortes chuvas provocaram desabastecimento, mas não diz quando irá ter água na torneira

CONFIRA NOTA

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, vem informar que devido as fortes chuvas que acometeram os estados de Sergipe e Alagoas, em especial o município alagoano de Santana do Ipanema, fizeram com que muito material fosse trazido para dentro do Rio São Francisco e com isso, aumentado em níveis nunca antes observados a cor e a turbidez da água bruta.

Algumas de nossas captações foram afetadas de modo a ter sido suspensa toda a produção dessas áreas, deixando alguns municípios, que são atendidos pelas águas do Rio São Francisco, sem o fornecimento regular de água tratada. Porém, as condições da água bruta nessas localidades estão voltando a sua normalidade e a operação está retornando gradativamente à sua vazão original.









O que ocorreu nessas localidades está ocorrendo neste momento na captação da Adutora do São Francisco, que atende aproximadamente 65% da demanda por água tratada dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, por isso, foi necessário para atender o mínimo dos padrões de potabilidade da água fornecida, a redução da oferta em várias regiões destes municípios. A DESO vem trabalhando diuturnamente para reestabelecer em tempo mais exíguo possível a condição normal de operação, mas salientamos que dependemos da qualidade de água bruta fornecida por aquele manancial.

A DESO pede a compreensão de todos nesse momento de calamidade tanto por questões de saúde pública como também por MOTIVO DE FORÇA MAIOR que utilizem de forma racional a água fornecida, pois estamos restabelecendo gradualmente a oferta de água para a população atingida por estes problemas. Ainda, estamos acompanhando hora a hora as condições da qualidade da água do Rio São Francisco, para que possamos aumentar a água produzida e voltando a condição anterior, possamos atender a população do estado de Sergipe na medida da sua necessidade.