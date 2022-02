Em nota, médicos explicam causa da morte de Paulinha Abelha

Em nota divulgada na noite desta quarta-feira (23/2), a equipe médica do Hospital Primavera explicou os motivos da morte de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta que estava internada na UTI com problemas renais.

De acordo com o comunicado, a cantora morreu “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”. A nota ainda diz que a artista “apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo.”

“Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos”, finaliza o comunicado.

A cantora estava em coma profundo, com uma classificação número três na Escala de Glasgow, de acordo com os médicos responsáveis pela saúde dela. A escala desenvolvida em 1974, na Universidade de Glasgow, na Escócia, é usada por médicos para avaliar trauma, permitindo a identificação de problemas neurológicos, a avaliação do nível de consciência da pessoa por meio da observação de seu comportamento e ainda prever o prognóstico.

Fonte: Metropoles