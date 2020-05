Em nota SES diz que não falta EPI’s para os trabalhadores do Hospital Regional de Glória

A Secretaria de Estado da Saúde informa que não há falta de EPI’s para os trabalhadores do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. A última remessa foi entregue no dia 13 de maio (quarta-feira) composta por máscaras cirúrgicas, máscaras N95, aventais, luvas e toucas, e na sexta, dia 15, foi encaminhada uma remessa extra. O que nós orientamos é pelo equi racional dos equipamentos.

Em relação à máscara N95, elas estão sendo distribuídas conforme normatização da Anvisa, para àqueles profissionais que trabalham diretamente com pacientes na área reservada a Covid-19. A Secretaria esclarece que não fica com pacientes suspeitos na clínica médica do Hospital Regional de Glória, e sim na área exclusiva reservada para Covid-19, e quando ele é confirmado é solicitada a sua transferência.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde e da OMS, estão sendo testados todos os profissionais sintomáticos da unidade, e àqueles que têm o resultado positivo estão ficando em casa conforme protocolo recomendado. Enquanto aguardam o resultado, que tem demorado um pouco por conta do aumento do número de amostras enviadas ao Lacen, eles são orientados a permanecem em isolamento.

SES