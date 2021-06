Em operação conjunta, PC e PM prendem suspeito de tráfico de drogas em Lagarto

Em operação conjunta entre a Divisão de Narcóticos (Denarc) de Lagarto e o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), foi preso em flagrante Alan Sousa Rosa, conhecido como “Bahia” ou “Baiano”. Ele foi detido pela prática de tráfico de drogas no bairro Loyola II. A ação policial ocorreu no final da tarde dessa terça-feira (15).

Com o investigado, os policiais apreenderam um tablete de substância semelhante à maconha, uma porção contendo substância semelhante ao crack; além de R$ 715 em notas fracionadas.

Segundo o delegado Allison Lial, o suspeito já vinha sendo investigado pela Denarc de Lagarto há alguns meses, havendo informações de que ele liderava o tráfico na quadra de esportes do Loyola II. O suspeito já havia sido preso em flagrante no ano de 2019 pelo mesmo delito.

A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.