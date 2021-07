Em operação, Dercra flagra feira com venda de gado sem indicação de origem em Nossa Senhora da Glória

Na ação dessa terça-feira, nenhum animal possuía a documentação indicando o estado de saúde e a procedência. “Hoje, em Nossa Senhora da Glória, nenhum desses animais possuía a GTA, documento que indica que o gado é sadio e veio de forma lícita para ser revendido. Aqui não tinha nenhum, bem como a feira não tinha autorização da Endagro”, complementou o delegado.

As investigações terão continuidade com o objetivo de identificar a origem dos animais. “Os responsáveis já serão enquadrados em crime sanitário e vamos ver a origem de todos esses animais. Contamos com o apoio da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e da Emdagro na fiscalização”, concluiu.

Fotos: SSP Sergipe.