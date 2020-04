Em plena crise de pandemia Governo do Estado aluga prédio no valor de R$ 241 mil

Mesmo diante da maior crise dos últimos anos, o governo de Sergipe segue alugando prédios com valores astronômicos.

Para quem não lembra, o governo do estado já havia alugado um hotel onde funcionaria como ponto de apoio aos profissionais de saúde que por ventura contraísse o Covid-19, que custaria ao final de seu contrato pouco mais de 900 mil aos cofres do estado, porém após centenas de críticas, Belivaldo recuou. Agora, a informação é que um prédio foi alugado com o valor de R$ 241 mil.









O prédio em questão, funcionará como Secretaria de Turismo. A informação foi passada pelo jornalista Ricardo Marques.