EM SÃO PAULO: Morre Gloriense em situação de rua que foi queimado enquanto dormia

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou na manhã desta segunda-feira (6) que o homem em situação de rua que estava internado na UTI do Hospital Tatuapé, na zona leste, não resistiu às queimaduras e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil informou que o 18º DP (Alto da Mooca) instaurou um inquérito para investigar o caso. Na madrugada do domingo (5), o homem em situação de rua estava numa calçada da Mooca dormindo, quando um suspeito aparece e põe fogo no corpo dele. O vídeo, gravado por uma câmera de segurança, mostra o momento exato em que as chamas se espalham sobre o homem.









As suspeitas de um crime começaram após um galão de gasolina ter sido encontrado no local. O recipiente foi apreendido e encaminhado para perícia.

Equipes realizam diligências em busca de testemunhas e imagens que possam auxiliar na identificação do suspeito.

A vítima foi socorrida e estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal do Tatuapé. Ao ser questionado, o homem informou não saber como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado quando ele estava dormindo na via.

O caso foi registrado como lesão corporal pelo 56º DP (Vila Alpina) e depois foi encaminhado ao 18º DP (Alto da Mooca).

As informações apontam que o homem era sergipano de Nossa Senhora da Glória e vivia em São Paulo em situação de rua.

Fonte: Com informações do R7