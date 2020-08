Em Sergipe, 1.705 pessoas morreram após complicações da Covid-19 e 67.997 testaram positivo

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste final de semana, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 772 novos casos e 21 novos óbitos. Em Sergipe,67.997 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.705 morreram. Até o momento, 54.513 pacientes foram curados.

No sábado (15), o boletim epidemiológico do coronavírus registrou 476 casos e 12 novos óbitos. De Aracaju, são duas mortes: mulher, 51 anos, com obesidade; e homem, 83 anos, com diabetes, doença cardiovascular, doença neurológica e pneumopatia crônica. Do município de Lagarto, três: mulheres de 74 anos, com hipertensão, e 91 anos, com hipertensão, diabetes obesidade e pneumopatia; e homem, 84 anos, com hipertensão, diabetes e neoplasia. Em Nossa Senhora do Socorro foram três homens: 52 e 67 anos, sem comorbidades; e 43 anos, com diabetes, imunodeficiência, pneumopatia e obesidade.

Nos demais municípios: mulher, 61 anos, de Boquim, sem comorbidades; homem, 76 anos, de Nossa Senhora Aparecida, sem comorbidades; mulher, 48 anos, de Nossa Senhora da Glória, sem comorbidades; e mulher, 68 anos, de Salgado, com hipertensão e diabetes.

No domingo (16), as nove mortes são de: homem, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; homem, 63 anos, de Campo do Brito, com hipertensão e diabetes; mulher, 90 anos, sem comorbidades e homem, 88 anos, com doença renal crônica, ambos de Cristinápolis; mulher, 34 anos, de Itabaianinha, sem comorbidades; homem, 80 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; homem, 38 anos, de Poço Verde, com diabetes; mulher, 66 anos, de Simão Dias, com Alzheimer e doença pulmonar obstrutiva crônica; e homem, 66 anos, de Siriri, com cardiopatia.

Foram realizados 122.753 exames e 54.756 foram negativados. Estão internados 413 pacientes, sendo 189 em leitos de UTI (121 na rede pública, sendo 120 adultas e 1 pediátricas; e 68 na rede privada, sendo 67 adultas e 1 pediátricas) e 224 em leitos clínicos (153 na rede pública e 71 na rede privada). São investigados mais três óbitos. Ainda aguardam resultado 771 exames coletados.

Fonte: SES/SE