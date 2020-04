Em SERGIPE: Terceiro óbito e cinco novos casos de Coronavírus

O resultado do exame que detecta coronavírus deu positivo para a idosa de 90 anos que faleceu na última sexta-feira, 3, ao dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde com dificuldades para respirar. Com este, sobe para três o número de óbitos em Sergipe. Ela é a mãe da mulher de 61 anos que faleceu na quinta-feira por Covid-19.

Com o teste positivo dela, são cinco novos casos confirmados: duas mulheres, de 34 e 39 anos, e uma criança de 3 anos (todas pessoas próximas ou parentes de casos que vieram a óbito), e uma mulher de 31 anos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Todas estão em isolamento domiciliar.

Panorama atual no estado de Sergipe

Receberam Alta: 14

Óbitos: 03

Confirmados: 32

Aracaju: 28

Propriá: 02

Nossa Senhora da Glória: 01

Capela: 01

Subiu para 10.278 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 1.222 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 432. A maior parte está em São Paulo, que concentra 260 mortes e lidera a lista nacional com 4.466 casos confirmados da doença. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até às 15h deste sábado (4).