Empresa de telecomunicações realiza manifestação em Aracaju

Colaboradores de uma empresa de telecomunicações no estado de Sergipe, vem sofrendo com os desmandos da presidente do sindicato, que deveria buscar o melhor interesse da categoria.

Os colaboradores marcaram presença em massa em frente ao prédio do sindicato por três vezes, para pedir uma assembleia afim de negociar aprovação de acordo coletivo que beneficência a categoria e simplesmente não foram recebidos pela presidente do órgão que os representa, demonstrando um total desrespeito pelos trabalhadores.

“Até quando acontecerá esse tipo de atitude desrespeitosa por parte do sindicato, pergunta os colaboradores JÁ EM MUITO PREJUDICADOS PELA SINDICATO.” Disse um dos manifestantes.

A categoria da empresa R2 Telecom pede que a proposta seja colocado em assembleia. A empresa é prestadora de serviço da Vivo.