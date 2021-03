Empresário Gloriense agride ex-companheira

Chegou em nossa redação a informação de que um empresário de Nossa Senhora da Glória, teria agredido a própria esposa enquanto jantavam. O portal Soudesergipe teve acesso ao B.O (Boletim de ocorrência), onde mostram como os fatos aconteceram.

De acordo com o boletim prestado no último dia 23/02, o empresário conhecido como “Bebê Esposo de Vaneide do Ponto Banese”, que conviveu com sua ex-companheira durante 14 anos, estavam em companhia de seu filho jantando, enquanto a mulher utilizava o aparelho celular.

Incomodado com a atitude da mulher, Bebê teria perguntado como que a mulher estava conversando e que a mesma mostrasse com quem ela falara naquele momento, ela por sua vez se negou a mostrar, pois, segundo a mesma não estava fazendo nada demais.

Em seguida o homem teria partido em direção da vítima e desferiu um golpe que acabou lesionando o nariz, na tentativa de se defender, a vítima empurrou o ex-companheiro, que revidou com um soco no nariz.

O casal havia se separado em agosto do ano passado, mas teria reatado em outubro do mesmo ano. Porém o relacionamento nunca mais foi o mesmo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o agressor sentia muito ciúme da vítima e que ameaçava de rasgar as roupas da mesma e que em certa ocasião, o homem disse: “ Se você me deixar, eu mato você e o menino.

A mulher teria sofrido outras agressões, mas nunca teve coragem de procurar a polícia, porem dessa vez foi diferente.