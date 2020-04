Energisa facilita o pagamento de contas atrasadas

A Energisa Sergipe preparou um conjunto de medidas que facilitam o pagamento de contas atrasadas para os clientes . Os consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir seus débitos com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento. “Os cortes dos clientes residenciais e essenciais foram temporariamente suspensos devido à pandemia do Covid-19, mas as contas seguem normalmente. Estamos sensíveis a este momento difícil e queremos ajudar os nossos clientes a manterem o equilíbrio financeiro, evitando atrasos e acúmulo de contas a pagar. As medidas serão customizadas de acordo com o perfil de dívida de cada cliente”, afirma Wellington Aranha, Gerente Comercial da Energisa Sergipe.

Os clientes podem solicitar a negociação sem sair de casa, por tempo indeterminado, utilizando os canais digitais de atendimento: WhatsApp da Gisa 79 98101-0715, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais), site energisa.com.br e call center 0800 079 0196. As agências de atendimento estão temporariamente fechadas, seguindo a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para evitar a propagação do novo coronavírus.









Os clientes podem quitar suas contas nos canais tradicionais, como aplicativo do banco, agências bancárias, banco 24h e os outros agentes arrecadadores, como mercados, farmácias e lotéricas, que seguem abertos. A lista e os endereços desses agentes estão disponíveis no site: https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/sua-conta/onde-pagar-sua-conta.aspx

Pagamento por débito automático também evita aglomerações

Wellington Aranha recomenda que o cliente use os canais digitais de pagamento ou solicite a Energisa a inclusão do pagamento por débito automático, a fim de evitar aglomerações nos canais de pagamento presenciais e uma possível contaminação pelo coronavírus. “Além dos canais de pagamento virtuais, o cliente ainda pode recorrer ao débito em conta pelo site. Basta que ele tenha conta em um dos bancos conveniados* e aceite os termos da adesão. Mas caso seja realmente necessário realizar o pagamento pessoalmente, incentivamos que tome todas as medidas de prevenção, como manter a distância de pelo menos 2 m e usar álcool em gel após tocar os dispositivos”.

Bancos conveniados a Energisa:

Caixa Econômica, Sicredi, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Itaú, Sicoob, Mercantil do Brasil (apenas para Energisa Sergipe, Minas Gerais e Nova Friburgo) e Banese (apenas para Energisa Sergipe).

