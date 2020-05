Enfermeira e filha de 8 anos com Covid-19 passam o Dia das Mães juntas em isolamento

Há 15 dias, quando ainda estava na linha de frente do combate ao novo coronavírus, em Sergipe, a enfermeira Maria Valdinete da Silva, 40 anos, não imaginava que passaria o domingo (10), Dia das Mães, trancada no quarto de casa, após contrair a doença.

“Trabalhei na sexta-feira com um médico e na terça já estava com dor de cabeça e moleza no corpo. Chegando no plantão, soube que o médico da sexta tinha testado positivo. Fiz o exame com medo, por causa da minha filha, e o resultado foi positivo. Imediatamente me isolei e na quinta-feira minha filha testou positivo”, conta a enfermeira.