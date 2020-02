ENTENDA: Texto diz que empresa estaria visitando bases da SAMU confiante na terceirização

O texto tem circulado nas redes sociais e tem chamado a atenção devido aos detalhes apresentados. De acordo com a nota, uma empresa já estaria realizando visitas a bases do SAMU.

O governo declarou que pretende terceirizar o órgão, visando “melhorar” os serviços. Confira a nota:

O povo sergipano precisa saber que a Empresa OZZ SAÚDE, que está realizando visitas nas bases do SAMU do Estado, afim de concorrer à licitação para a terceirização; está declarando confiança na disputa e que deverá ganhar.









Como assim, já sabem o resultado do processo muito antes dele ocorrer? Os representantes da empresa estão dizendo aos funcionários que irão aproveitar os profissionais que SÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, mas esses funcionários NÃO PODEM SER GERIDOS POR EMPRESA PRIVADA.

O que significa essa CONFIANÇA DA EMPRESA? Mais uma coincidência é que essa é a EMPRESA que gerencia até o momento o SAMU DE SANTA CATARINA, mencionada pelo vice presidente do Conselho Estadual de Saúde em entrevista na TV e em reunião no CES. O QUE ISSO QUER DIZER? MAIS UM GOLPE DO ESTADO DE SERGIPE CONTRA O POVO? #corrupcaogovernodesergipe