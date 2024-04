Um incêndio em um galpão com móveis no Centro Industrial do município de Simão Dias mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militaro, que está comandando o atendimento à ocorrência.

Um incêndio em um galpão com móveis no Centro Industrial do município de Simão Dias mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), na manhã desta terça-feira (9). O acionamento da corporação aconteceu por volta das 8h40. Bombeiros dos quartéis de Lagarto e Itabaiana foram encaminhados ao local, para combater as chamas.

“Quando fomos acionados, as chamas já estavam altas. A atuação das equipes, com uso de água e Líquido Gerador de Espuma (LGE), evitou que o fogo atingisse um galpão vizinho. O teto do local cedeu e é grande a quantidade de material combustível no local, colchões e móveis, fatores que dificultam o combate. Estamos com 16 militares atuando e quatro viaturas, além do apoio de carros-pipa disponibilizados pela Defesa Civil de Simão Dias”, afirmou o capitão Luiz Mário, que está comandando o atendimento à ocorrência.

Com informações da Ascom CBM/SE