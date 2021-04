Equipes PC de Glória e de Ribeirópolis cumprem mandados de prisão preventiva de investigados por roubo

Na manhã da última quinta-feira, foi dado cumprimento aos mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de Vitor Santos Campos de Oliveira vulgo “Vitor Cego” e Cesar dos Santos vulgo “Cesinha” pelas práticas de roubos majorados ocorridos nas cidades de São Miguel do Aleixo e Ribeirópolis. A ação deflagrada foi coordenada pelos delegados Murilo Gouveia, Gregório Bezerra e Eurico Nascimento e contou com apoio da Polícia Militar, através da 3ª CIA do 3º BPM.

Os dois indivíduos já haviam sido presos anteriormente e são investigados em mais de uma dezena de procedimentos investigativos de crimes patrimoniais que ocorreram em diversas cidades da região. Na oportunidade também foram cumpridos mandandos de busca e apreensão nas cidades de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida.

As decisões judiciais foram emitidas pela Justiça de São Miguel do Aleixo e Ribeirópolis. Os custodiados encontram-se à disposição do Poder Judiciário e as investigações continuam.

A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias podem ser repassadas de forma sigilosa através do Disque-Denúncia, no telefone 181.